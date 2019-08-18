محمد المر يفوز بذهبية «آسيوية الطوابع»

المصدر: دبي - البيان

هنأ معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، بفوز مجموعة طوابعه «التاريخ البريدي لسلطنة عُمان من 1830 إلى 1948» بالميدالية الذهبية الكبرى في سنغافورة.

وقال قرقاش في تدوينة نشرها على حسابه في «تويتر»: «التهاني المخلصة للأخ محمد المر بفوز مجموعة طوابعه (التاريخ البريدي لسلطنة عُمان من 1830 إلى 1948) بالميدالية الذهبية الكبرى في سنغافورة وهي من أهم الجوائز العالمية في جمع الطوابع والتاريخ البريدي في العالم. محظوظون بصداقته وكم تعلمنا من اطلاعه الموسوعي».

فيما هنأت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، المر بالفوز المتميز، في المسابقة العالمية، وقالت في تدوينة نشرتها عبر حسابها في «تويتر»: «نهنئ معالي الأخ محمد أحمد المر على فوزه بالميدالية الذهبية في المعرض الآسيوي الدولي للطوابع بسنغافورة عن مجموعته تاريخ بريد مسقط 1830-1948، وترشيحه للجائزة الكبرى على مستوى قارة آسيا كأحد أفضل عرضين».

وأحرز أحمد السركال، ميدالية ذهبية عن موضوعه «طوابع أبوظبي 1963-1973»، وميدالية فضية مذهبة كبيرة عن «دراسة في تاريخ البريد الجوي العراقي»، وحصل عرض «طوابع الإمارات العربية المتحدة» لسعيد بن محمد القاسمي، على ميدالية فضية مذهبة، وأحرز عرض «طوابع دبي» لناصر السركال ميدالية فضية مذهبة، ونال د. عثمان معتز، ميدالية فضية عن كتابه «تاريخ البريد في الإمارات»، وفي فئة الشباب حاز عرض «الحفاظ على الحياة البرية» لأديتيا سارما، ميدالية برونزية.