شاهد.. كلبة تستنجد بالبشر لانقاذ جرائها

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر فيدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنباح كلبة وكأنها تبكي بالقرب من مدينة بونجكان التايلاندية.

الكلبة كانت بنباحها تريد لفت انتباه البشر لمشكلة وقعت فيها.

واقتادت الكلبة البشر إلى مكان تواجد جرائها، حيث كانت قد علقت في فجوة بين الألواح الخرسانية، وكانت حياتها معرضة للخطر.

وقامت سيدة على الفور بالاتصال برجال الانقاذ، وقد وصلوا بعد دقائق إلى المكان وأخرجوا جميع الجراء من المأزق الذي وقعت فيه، حيث شاركت الأم في عملية الإنقاذ وكانت تقف جنبا إلى جنب مع الرجال، بحسب "يورونيوز".