حاجة سورية تلد 4 توائم في مكة

المصدر: البيان الالكتروني

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة ولادة حالة نادرة لـ 4 توائم لحاجة سورية تبلغ من العمر 23 عاماّ، بعدما فاجأتها آلام المخاض عن حمل استمر 34 أسبوعًا فقط، وهي في الحمل الثاني لها بعد 5 سنوات .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" استدعت حالة الأم إجراء عملية قيصرية عاجلة، أجراها طاقم طبي متخصص، وأسفرت العملية عن ولادة اثنين من الذكور واثنتين من الإناث.

ونقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة بحالة مستقرة؛ ليتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة للتنفس؛ حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح مابين 1300جرام و 1800 جرام .

وبينت وزارة الصحة أن التوائم اثنين منهم بحالة مستقرة وجيدة واثنين لديهم قصور بسيط في التنفس، وهم الآن تحت المتابعة والعلاج على أجهزه الأكسجين مع تغذية وريدية وصحتهم في تحسن.

من جهة أخرى رفع والد المواليد الأربعة شكره وتقديره على ما تلقاه من استجابة سريعة للحالة و الرعاية الطبية لمواليده الأربعة و زوجته شاكرًا جهود الفريق الطبي المشرف على الحالة و الإدارة و جميع العاملين في المستشفى.