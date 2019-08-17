«ديزني» تعيد إنتاج أشهر أفلام التسعينات

المصدر: دبي - البيان

تعكف شركة «ديزني» حالياً على إعادة إنتاج أفلام هوليوود المفضلة من تسعينات القرن الماضي؛ لعرضها في خدمة البث الخاصة بها التي طال انتظارها، «ديزني بلاس»، ضمن خطة الشركة في إعادة إنتاج أعمالها الكلاسيكية التي تنافس بها شبكة «نتفليكس». وجاء فيلم «هوم ألون» في مقدمة خطة الإنتاج ما اعتبره البعض بمثابة مفاجأة ذهبية فجرتها الشركة؛ وذلك لمرور 29 عاماً على طرح النسخة الأولى من الفيلم، وأعلن بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة «ديزني»، نية الأخيرة في إعادة تقديمه خلال الفترة المقبلة دون الكشف عن تفاصيل تصوير الفيلم وموعد عرضه، مشيراً إلى أنه من المخطط عرضه على شبكة «ديزني بلس».

أفلام في القائمة

وأكد إيجر أن «هوم ألون» ليس الأخير، بل إنه أحدث الأفلام ضمن قائمة مجموعة من الأفلام الأخرى ضمن خطة الشركة لإعادة الإنتاج في المرحلة المقبلة، ومن بينها فيلم «ليلة في المتحف» و«شيبر باي ذي دوزن»، بحسب موقع «سي إن إن».

وأضاف: «نركز على الاستفادة من مكتبة «فوكس»، التي تحتوي على أفلام رائعة لزيادة إثراء المحتوى على منصاتنا»، ففي مارس الماضي استحوذت «ديزني» على معظم أصول «تونتي فرست سينتشوري فوكس» بصفقة بلغت 71 مليار دولار، وأصبحت تمتلك أكثر من 40٪ من حصة السوق المحلية، أي أكثر من ضعف الشركات المنافسة لها وهم «يونيفرسال» و«ورنر بروس»، حيث تمتلك كل منهما 13٪ من إجمالي السوق. نشر ماكولي كولكين (38 عاماً)، بطل الجزأين الأول والثاني من «هوم ألون»، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، ظهر فيها وهو يتناول أطعمة مختلفة ويحمل حاسوباً محمولاً، وعلق ساخراً: «هذا ما سوف تبدو عليه النسخة المحدثة من «هوم ألون»».