نانسي وسيف نبيل يوقدان مشاعل الفرح في دبي

المصدر: دبي - البيان

اتجهت الأنظار أخيراً إلى مركز دبي التجاري العالمي، حيث أحيت المغنية اللبنانية نانسي عجرم، واحدة من أضخم الحفلات الجماهيرية لهذا العام ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

واعتلت نانسي المسرح بحفاوة جماهيرية غير اعتيادية من الحضور الذي تفاعل معها بشكل كبير وأشعل الأجواء فرحاً وغناءً حيث رددت وهي التي تشعل مواقد الفرح والحماسة أينما حلّت، باقة من أجمل وأحدث أغانيها ومنها: «بدنا نولع الجو» و«عم اتعلّق فيك» و«معقول الغرام» وغيرها العديد، التي زادت من تفاعل الحضور معها الأمر الذي أفعم المكان بالحيوية وترديد الأغاني.

كما أطل النجم العراقي سيف نبيل للمرة الأولى في دبي خلال الحفل نفسه، ليفتتح وصلته بعرض ضخم أشعل أجواء الحفل وقدم مجموعة من الأغاني التي اشتهر من خلالها مثل «عشق موت» و«دايخ بيك» و«ليلة ورا ليلة» التي رددها الجمهور بكل حماسة.

كما تفاعل معه الحضور الذي حضر من كافة الوطن العربي لاسيما دول الخليج العربية، وبدوره، قدم برنامج الحفل الإعلامي طوني بارود الذي أضاف للسهرة نكهة حماسية خاصة. يذكر أن الحفل من تنظيم شركتي «هيومانجمنت» و«سبوت لايت» وحضره عدد كبير من الشخصيات الصحافية والفنية، والتي أشادت بأداء النجمين والنجاح الباهر الذي حصده الحفل.