"الأوبرا".. مسرح النخبة

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يعتبر الفن الأوبرالي من أهم ألوان الفنون لاشتماله على الكتابة والغناء والعزف والرقص والديكور والأزياء، كما تعد دور "الأوبرا" من المراكز الفنية والثقافية، فهي منصة للكثير من الفنون والثقافات المحلية والعالمية المختلفة، إذ تحرص كل دار على صون ثقافة بلدها أولاً ثم تبدأ في نشر الثقافات الأخرى، والأوبرا عمل مسرحي غنائي نشأ في إيطاليا عام 1600م، وتشتمل أغانيها على الفرديات والثنائيات والثلاثيات والإلقاء المنغم أو (الريسيتاتيف) والغناء الجماعي (الكورال) بمصاحبة الاوركسترا الكاملة.