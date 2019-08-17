العثور على كنز تحت أنقاض بومبي بإيطاليا

المصدر: دبي - البيان

عثر علماء الآثار ضمن حفريات مدينة بومبي القديمة، على مخبأ سري تحت طبقة الرماد يحتوي على تمائم عديدة ومتنوعة، وأفاد موقع «لايف ساينس» بالعثور على التمائم داخل صندوق خشبي بإحدى الغرف، حيث تجري عمليات الحفر في المدينة، وتعفن الصندوق خلال الـ2000 سنة التي مضت على ثوران البركان، ولكن المواد البركانية المحيطة به حافظت على شكله. وعثر العلماء على قطع زجاجية عليها صور محفورة لديونيسوس، (رب الخمر عند الإغريق)، أما التمائم الأخرى فنحتت عليها الجماجم.

كما عثر العلماء على قلادتين زجاجيتين ومرايا وأحجار كريمة بما فيها «جمشت» أو «أماتيست»، عليه صورة امرأة وقطعة عقيق منحوت عليها صورة حرفي، ويشير العلماء إلى أن النقوش ذات نوعية عالية، لذلك فإن أصحابها كانوا من الأثرياء، معتقدين أن التمائم استخدمت كحُلّي أو للوقاية من شر الحاسدين. وبومبي مدينة رومانية عاش فيها 20 ألف نسمة، تقع على سفح جبل بركان فيزوف الذي يرتفع 1200 متر عن سطح البحر، بالقرب من خليج نابولي في إيطاليا.