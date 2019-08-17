هيثم شاكر يتعافى ويعود للغناء

كشف المطرب المصري هيثم شاكر، عن سر ابتعاده عن الساحة الفنية، لمدة 5 سنوات، معلناً إصابته بمرض خبيث. وكتب هيثم: «من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد «معرفة قديمة»، الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه، ردود مفرحة»، بحسب ما نقل موقع «المصري اليوم».

وتابع: «شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرأ كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم».

وأطلق شاكر ألبوماً جديداً يضم 13 أغنية، تعاون في إنجازها مع ملحنين، منهم وليد سعد وعمرو مصطفى وتامر علي وأحمد صلاح حسني، ومن الشعراء: محمد عاطف وأمير طعيمة وأيمن بهجت قمر.