فتى يعثر على أحفورة «ماموث» بأمريكا

المصدر: دبي - البيان

عثر فتى في الثانية عشرة من عمره، على أحفورة بالقرب من ضفة خور، شمال شرق أوهايو بالولايات المتحدة، تبين أنها تعود لحيوان الماموث، المنقرض «المستودون».

ورصد جاكسون هبنر الأحفورة خلال التقاط صور للعائلة، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، التي نقلت عن صاحب الفندق، حيث أمضت العائلة عطلتها قوله: «والد الفتى وعمه مأخوذان بالتاريخ الطبيعي والطبيعة، وقد قفزا بسرعة للبحث في الإنترنت، وهناك اكتشفا أن الأحفورة ربما تعود إلى حيوان الماموث أو المستودون».

وأفاد الفندق بأن الفتى رسم خريطة للخبراء عن موقع الاكتشاف، مع ملاحظة مرفقة: «عثرت على أسنان الماموث على بعد 10 أمتار من الجسر، كان مدفوناً جزئياً على الجانب الأيسر من الخور، وخارج المياه كلياً على الضفة».