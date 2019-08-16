آثار ثورة 1919 على السينما المصرية

المصدر: القاهرة - البيان

تظل آثار ثورة 1919 في الفنون بحاجة للمزيد في نشأة ونهوض السينما المصرية، وهذه الدراسة محاولة أولى لدراستها في إطار أوسع، وليس هدف الكتاب إعادة سرد وقائع الثورة، ولكن بيان أثرها في بعض جوانب المجتمع خاصة السينما؛ لبيان مدى التزاوج بين التيارات المختلفة التي صاحبتها ما بعد الثورة وبين نشأة ونهضة السينما، ذلك أن السينما لم تنشأ من فراغ بل تفاعلت مع ظروف مجتمعها وكانت انعكاساً لها، سعياً لخلق صناعة وطنية ولكسر الاحتكار الأجنبي.

يحتوي الكتاب الصادر حديثاً بعنوان «ثورة 1919 ونهضة السينما المصرية»، من تأليف محمود علي، على 6 فصول وملاحق تضم وثائق ومقالات، ومرسوم شركة مصر للتمثيل والسينما، والقانون الأساسي للشركة مع التعديلات التي أدخلت عليه، وملحق مصور لبعض الشخصيات و«أفيشات» الأفلام ولقطات من بعض الأفلام.