«أنا المذنب».. جديد أوتار باللهجة العراقية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الفنانة الإماراتية أوتار، أغنيتها الجديدة «أنا المذنب» باللهجة العراقية، من كلمات قصي باسل وألحان كرار الشامي، وتوزيع حسام كامل.

وأشارت أوتار إلى أن اختيارها اللون العراقي بسبب شعبيته الكبيرة، منوهة بأنها أحبت أن تواكب الأغنية العراقية التي تشهد انتشاراً بين الناس.

وتابعت: «أحببت أن أجرب وقد أنجح في ألوان أخرى»، مضيفة: «الفنان دائماً عندما يرجع إلى الساحة ويختار الأغاني الدارجة وما يحبه الجمهور وما يطلبه المستمع، وحالياً اللون العراقي هو المفضل بين الفئات الشبابية».

وحول توجهها إلى اللون السعودي، قالت أوتار، إن المستمع السعودي ذوَّاق جداً، وأوضحت: «الغناء السعودي يرفع من شأن الفنان، والمستمع السعودي صاحب ذوق رفيع، ونحن بحاجة للحضور في الأغنية السعودية، فكلنا واحد».