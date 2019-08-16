سعد لمجرد يظهر في الرباط

المصدر: البيان الالكتروني

قالت صحيفة "هسبريس" الالكترونية المغربية إن الفنان المغربي سعد لمجرد قام بنشر صورة له على "إنستغرام" رفقة والديه البشير عبده ونزهة الركراكي.

وكتب لمجرد معلقاً على الصورة "الله على راحة بين أحضان الوالدين، اللهم لك الحمد".

وأشارت "هسبريس" إلى أن مكان التقاط الصورة هو الرباط، مما يعني أن لمجرد تمكن أخيرا من مغادرة فرنسا.

يذكر أن لمجرد يحاكم حاليا في فرنسا بتهمة "الاعتداء الجنسي" وليس "الاغتصاب"، وهي التهمة التي وجهت إليه أساسا نهاية 2016.

وقد استأنفت مقدمة الشكوى قرار تخفيف التهم من اغتصاب إلى "اعتداء جنسي". ولن تبدأ محاكمة لمجرد قبل العام 2020 على أقرب تقدير، بغية درس طلب مقدمة الشكوى، التي لا تزال تصرّ على محاكمة المغني المغربي بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات.