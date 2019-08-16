بيتا الشعر في «الأقصر» و«الخرطوم» يحتفيان بالعيد

المصدر: الشارقة - البيان

واصلت بيوت الشعر فعالياتها الثقافية المتنوعة، احتفاء بأيام عيد الأضحى المبارك، وكان بيت شعر الأقصر على موعد مع الفنون القولية، التي تعد مصدراً حياً لدراسة ثقافة الشعب المصري وعاداته وتقاليده وتراثه الغني بالحكمة والشعر، خلال أمسية شعرية استضاف فيها الشعراء: عبدالشكور سلام ومحمد رضوان وعبدالله الأمير جاد ومحمد إبراهيم كوش وحمادة العجمي، وألقوا من فنون الشعر الشعبي قصائد تنوعت في صنوف القول والإبداع والفنون الشفاهية من المربعات والمواويل، وكل ما يزخر به الموروث المحلي الغنّي والمتنوّع.

وفي الخرطوم جمعت أمسية شعرية 4 شعراء من تجارب مختلفة وهم: ياسر عبدالرحمن خيري ومحمود السماني وأحمد اليمني والهادي أبوبكر الخزامي، تغنى منهم اثنان في مساق الشعر الفصيح، والآخران في سياق العامية السودانية الفصيحة والدارجة، وسط جمع من الحضور المتذوق للحرف المنظوم.