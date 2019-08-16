شاب متشرّد يصبح مليونيراً في 3 سنوات

المصدر: البيان الالكتروني

أصبح شاب أسترالي متشرد يعيش تحت جسر في ملبورن، مليونيرا وهو دون سن 21 من العمر.

وخلال سنوات فقط، تمكن الشاب الأسترالي، هاري ساندرز، من أن يصبح المدير التنفيذي لشركته الخاصة، Studiohawk، التي تفوق قيمتها السوقية المليون دولار أمريكي.

وكان الشاب الأسترالي قد أمضى قرابة السنة مشردا في شوارع مدينة ملبورن، يجوب المدينة بين الملاجىء، ويتنقل من منزل صديق إلى آخر، إلا أنه أشار إلى أن دروس حياة التشرد والضياع، ساعدته في أن يصبح ثريا.

كما أضاف ساندرز أن مرحلة التشرد قد ساهمت كثيرا في زيادة نضجه ومرونته وصلابته، بشكل هائل، وأن الصعوبات التي مر بها قد صقلت شخصيته وجعلت منه شابا واثقا من نفسه.

ومع بدء تأسيسه لشركته في العام 2017، علم ساندرز ألا طريق أمامه للتراجع، وأن عليه العمل بشكل دؤوب من دون توقف، ومهما كلفه الأمر، لأن النجاح خياره الوحيد.

وبالحديث عن Studiohawk، فهي وكالة متخصصة في تحسين محركات البحث عبر الإنترنت، ما يساعد المواقع الإلكترونية في أن تكون أكثر انتشارا على الشبكة، وبالتالي زيادة عدد الأعمال والشركات.

ينصح ساندرز من يرغب أن يحذو حذوه بمجموعة من النصائح المهمة، منها ضرورة النوم 8 ساعات ليلا، على الأقل، وكذلك ارتداء الثياب المريحة التي يرغب بها الشخص، دون الحاجة لارتداء الأزياء الرسمية، ناهيك عن المواظبة على القراءة وتطوير المهارات الشخصية، بحسب "روسيا اليوم".