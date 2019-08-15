العثور على لوحة مثيرة لكلينتون في منزل إيبستين

المصدر: البيان الإلكتروني

امتلك الملياردير ورجل المال الأمريكي المثير للجدل جيفري إيبستين لوحة زيتية للرئيس الأمريكي بيل كلينتون في زي نسائي أزرق وهو على كرسي في البيت الأبيض، حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في قوات إنفاذ القانون، وفقا لما نشرته قناة الحرة الأمريكية.

ونقلت مجلة نيويورك بوست عن مصادر قولها إن اللوحة كان معلقة في منزل إيبتسين في نيويورك. "الجميع ضحكوا عندما رأوا الصورة"، تضيف هذه المصادر.

لكن الديكور الغريب لم يتوقف عند هذه اللوحة، فإيبستين احتفظ أيضا بمنكين لامرأة معلقة في السقف مرتدية زي زفاف.

وأكدت امرأة زارت منزل إيبستين في نيويورك لصحيفة الديلي ميل البريطانية وجود هذه اللوحة في منزله، واستطاعت تسريب صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر كلينتون في الصورة وهو يجلس على كرسي في المكتب البيضاوي بينما يرتدي حذاء نسائيا أحمر وفستانا أزرق شبيها بذلك الذي ارتدته مونيكا لوينكسي بينما كانت في البيت الأبيض.

اللوحة رسمتها فنانة مقيمة في نيويورك تدعى بيترينا ريان كلايد.

ولم يصدر تعليق من المتحدثين باسم كلينتون حتى الآن.