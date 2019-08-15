بالفيديو.. سيارة تفرز عسلاً!

المصدر: البيان الالكتروني

غزت مستعمرة من النحل سيارة ترك صاحبها نوافذها مفتوحة، بحسب موقع (futurasciences)، الذي نشر فيديو للحادثة عبر حسابه على تويتر من دون ذكر مكانها وزمانها.

وذكر الموقع أن النحل طاب به المقام في السيارة، وبدأ في إنشاء الخلايا وإفراز العسل، لولا مجيء صاحبها، الذي وجد صعوبة في دخول سيارته وتخليصها من أسراب النحل، إلا بالاستعانة بملابس النحالين.

والواقعة درس لمن يترك نوافذ سيارته مفتوحة.