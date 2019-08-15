ماجد المهندس وأصالة نصري يشدوان في لندن

المصدر: دبي - البيان

أحيا أول من أمس، الفنانان ماجد المهندس وأصالة نصري حفلاً غنائياً ساهراً في العاصمة البريطانية لندن، حيث شدا كل منهما بأجمل أغانيه وسط استمتاع الحضور بالأداء.

تألق

وأطلت أصالة على جمهورها في الجزء الثاني والأخير من الحفل، بفستان أزرق طويل، بعدما قدم الفنان ماجد المهندس الجزء الأول منه، وألهبت حماس جمهورها بباقة متنوعة من أغانيها المختلفة، والمواويل، من بينها: «قانون كيفك» و«عايز الحق» و«بنت أكابر» وغيرها.

وكانت شركة «روتانا» قد طرحت أغنية جديدة من ألبوم الفنانة أصالة الأخير، تحمل اسم «مبقاش سر»، وذلك عبر تطبيق «ديزر» للموسيقى، لتكون ثاني أغاني ألبوم «في قربك»، بعد طرح أغنية «نكتة بايخة» قبل أيام.

كما نشرت الشركة صورة «بوستر» ألبوم أصالة الجديد، والذي يحمل اسم «في قربك»، معلنة اقتراب موعد طرح الألبوم عبر تطبيق «ديزر» للموسيقى، بعد فترة من انتظاره.