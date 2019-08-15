تحديد مصير روكي الأربعاء في قضية شجار

المصدر: استكهولم - رويتر

يتحدد الأربعاء المقبل مصير مغني الراب الأمريكي، إيساب روكي في محاكمة بشأن شجار في أحد الشوارع بالسويد، في قضية حظيت بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتقلت الشرطة روكي (30 عاماً)، وهو مغنٍ ومنتج وعارض اسمه الحقيقي راكيم مايرز، واثنين من فريقه في 3 يوليو الماضي بسبب شجار في أحد شوارع استكهولم في الساعات الأولى من يوم 30 يونيو الماضي. ووجهت الشرطة له لاحقاً اتهاماً باعتداء أفضى إلى أذى جسدي فعلي.

وقال المغني إنه تصرف دفاعاً عن نفسه وأفرج عن الثلاثة في وقت سابق هذا الشهر مما يشير إلى احتمال تبرئته أو حصوله على حكم مخفف في الحكم النهائي للمحكمة الذي سيصدر الساعة 1200 بتوقيت غرينتش يوم‭‭ ‬‬الأربعاء المقبل. وغادر مايرز السويد بعد الإفراج عنه وليس ملزماً بحضور جلسة النطق بالحكم.