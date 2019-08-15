انطلاق مهرجان «شوبان وأوروبا 15» في وارسو

المصدر: وارسو - د ب أ

انطلقت أمس، في العاصمة البولندية وارسو، الدورة 15 من مهرجان «شوبان وأوروبا»، والتي توافق هذا العام الذكرى 200 على ميلاد الموسيقي الفرنسي البولندي الأصل، حيث يجتمع بعض أشهر عازفي البيانو والموسيقيين من أنحاء العالم.

بدأ المهرجان بمقطوعة موسيقية من تأليف لويجي كيروبيني، حيث هيمن العزف على البيانو على برنامج المهرجان، إذ أدى فنانون مثل مارتا أرجريش ويوليانا أفيديفا وكيفين كينر وشارلز ريتشارد-هاميلين، أعمالاً لشوبان وليست وموتسارت ورخمانينوف، وآخرين.

كما استمتع الحضور بالكثير من القطع الموسيقية الأخرى التي لا تُعزف على البيانو، بما في ذلك نسخ من الحفلات الموسيقية لعروض الأوبرا والسيمفونيات والرباعيات الوترية، وكذلك العزف المنفرد ويشهد الحفل عزف قطع موسيقية على آلات الكمان والتشيلو أو الكلارينت.

فيما هيمن على دورة العام الجاري للمهرجان، أعمال الملحن البولندي ستانيسلاف مونيوشكو، الشهير بـ«الأساس» بأغانيه وعروض الأوبرا، ويختتم المهرجان فعالياته مطلع سبتمبر المقبل.