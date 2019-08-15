«العين للكتاب 11» ينطلق 24 سبتمبر

المصدر: العين - وام

تنظم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي الدورة 11 من معرض العين للكتاب، في الفترة من 24 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبلين في مركز العين للمؤتمرات، برعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

ويشهد المعرض، خلال 10 أيام، مشاركة العديد من دور النشر والمؤسسات الثقافية المحلية، التي تعرض أحدث عناوين الكتب من مختلف الحقول المعرفية، مع تسليط الضوء على أهم التجارب الثقافية والأدبية للكتاب الإماراتيين إلى جانب فعاليات يومية، بحضور عدد من المفكرين والكتّاب الإماراتيين والمقيمين بالدولة.

ويشارك في البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض العين للكتاب نخبة من المثقفين والمؤلفين والشعراء، للتحاور حول القضايا الفكرية المختلفة.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «بعد الإقبال الواسع الذي حققه معرض العين للكتاب العام الماضي من قبل الطلاب والمهتمين، يسعدنا تقديم نسخة موسعة من المعرض لإحداث تأثير أعمق على محبي القراءة والمعرفة، من خلال توفير منصة لأحدث الكتب والإصدارات للناشرين العاملين بالدولة».