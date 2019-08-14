سلسلة قرارات لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

المصدر: الفجيرة - البيان

أصدر الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، سلسلة قرارات تتعلق بسير عمل الهيئة والاستحقاقات المطلوبة منها بالفترة اللاحقة، بما يضمن سرعة الإنجاز والمضي في استمرارية تحقيق النجاح المطلوب منها على الصعيد المحلي والعربي.

إذ أصدر رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، قراراً بتسمية محمد سعيد الضنحاني، رئيساً لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وتسمية محمد الأفخم، مديراً للمهرجان، وفيصل جواد، نائباً لرئيس المهرجان، وحصة الفلاسي، مديراً لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، مطالباً إياهم ببذل كل الجهود الممكنة لتكون الهيئة البوابة التي تقدم الإبداع الإماراتي وفق أهم معايير الجودة والتميز، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.