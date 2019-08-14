شاهد.. معركة "القوزاق" لتحديد "سيف السيوف"

المصدر: البيان الالكتروني

أحيا "القوزاق" في مدينة "بوغدانوفيتش" بروسيا تقليدا قديما، يتمثل في مسابقة لمهارات السيوف.

وقد اجتمع المئات في المدينة لمشاهدة مسابقة السيوف، والتعرف إلى الفائز الأكثر مهاراة ودقة في استخدامها.

ويجب على الفائزين قطع أكبر عدد من الزجاجات المملوءة بالماء، وحزمة صلبة من العيدان، كما يجب أن تتم عملية القطع عند علامات محددة لإظهار الدقة في استعمال السيف.

يذكر أن "القوزاق" هم مجموعة أثنية للسلافيين الشرقيين، الذين يقطنون السهول الجنوبية في شرق أوروبا وروسيا وكازاخستان وسيبيريا، وفق "يورونيوز".