فضيحة طبية بحق مسن عمره 72 عاماً تكشفها الأشعة

المصدر: البيان الإلكتروني

قضى كهربائي متقاعد 8 أيام من العذاب، بعد أن علق طاقم أسنانه في حلقه إثر خضوعه لعملية جراحية في بريطانيا، في واقعة اعتبرتها وسائل الإعلام المحلية فضيحة طبية.

و الطاقم مكون من شريحة معدنية و3 أسنان أمامية، وقد انحشر في حلق الرجل البالغ من العمر 72 عاما أثناء جراحة لإزالة ورم حميد من جدار البطن بحسب سكاي نيوز.

فبعد 6 أيام من الجراحة، عاد الرجل إلى المستشفى بعدما اكتشف وجود دماء في فمه، كما شعر بآلام ووجد صعوبة في ابتلاع الطعام.

وعندما خضع للفحص، اكتشف الأطباء وجود جسم نصف دائري في حلقه حول الأحبال الصوتية، مما أدى إلى التهابات داخلية، وأثبتت الأشعة الضوئية أن هذا الجسم هو طاقم الأسنان.

واضطر الأطباء إلى إجراء جراحة عاجلة للرجل لانتزاع الأسنان المستعارة، وقضي في المستشفى 6 أيام إضافية.

وكشفت مجلة "بي إم جي كايس ريبورت" الطبية، أن الرجل اعترف أنه فقد الطاقم قبيل الجراحة.

وقالت المجلة إنها لم تكن المرة الأولى التي يبتلع فيها شخص ما طاقم أسنانه قبيل الجراحة، مشيرة إلى أنه "لا توجد قواعد واضحة بشأن كيفية التعامل مع الأسنان المستعارة أثناء التخدير".

لكن مصيبة الرجل لم تتوقف، ففي الأسابيع التالية، كان يتردد إلى المستشفى بسبب النزف المستمر جراء الإصابات الداخلية وتمزق شريان.

وجراء خسارته كميات كبيرة من الدم، خضع المريض لعملية نقل دم، ولا يزال عليه الانتظار 6 أسابيع للتعافي الكامل.