مروان خوري يُطرب جمهوره في الأردن

المصدر: عمَّان - رويترز

افتتح الملحن والمغني اللبناني مروان خوري أولى سهرات الدورة 28 من مهرجان الفحيص في الأردن أول من أمس، بحفل قدّم فيه باقة من أعذب أغانيه الرومانسية. واستهل خوري الحفل بالأغنية الرومانسية «يا رب» من كلماته وألحانه، والتي سبق أن أدّاها بالاشتراك مع مواطنته كارول سماحة وحققت شهرة واسعة عربياً.

وعلى مدى ساعة وأكثر، قدّم خوري باقة منوّعة من أغانيه منها «تم النصيب»، و«رح غني الليلة»، و«مش عم بتروحي من بالي»، و«مرت سنة»، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور وراح يرددها معه.

وينظم المهرجان نادي شباب الفحيص ببلدة الفحيص القديمة على بعد نحو 13 كيلومتراً من العاصمة عمَّان.