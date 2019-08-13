«هوبز آند شو» يتصدّر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

تصدر فيلم الحركة والمغامرة «فاست آند فيوريوس بريزنتس: هوبز آند شو»، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما أول من أمس. وحقق الفيلم الذي يُشارك في بطولته دوين جونسون، وجيسون ستاثام، وإدريس إلبا، وهيلين ميرين، إيرادات بلغت 25.4 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب والإثارة «قصص مخيفة تروى في الظلام»، والذي يشارك في بطولته زوي مارجريت كوليتي، ومايكل جارزا، وجابريل راش، محققاً إيرادات 20.8 مليون دولار.

فيما حل فيلم الرسوم المتحركة «ذا ليون كينج» (الأسد الملك) في المركز الثالث، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد جلوفر، وسيث روجن وبيونسيه، محققاً إيرادات 20 مليون دولار. واحتل المركز الرابع فيلم المغامرات العائلي «دورا ومدينة الذهب المفقودة»، ويشارك في بطولته كل من بينيشيو ديل تورو، ومادلين ميراندا، ودي برادلي بيكر، محققاً إيرادات 17 مليون دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم الكوميديا والدراما «حدث ذات مرة في هوليود»، والذي يشارك في بطولته ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، وروبي مارجوت، محققاً إيرادات 11.6 مليون دولار.