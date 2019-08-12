فستان رانيا يوسف حديث مواقع التواصل في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

مجدداً أثارت المثلة المصرية، رانيا يوسف، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لصور جديدة عبر حسابها في إنستغرام تظهر فيها بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير لها، حيث ارتدت فستانا بنفسجي اللون.

يذكر أن رانيا يوسف أثارت ضجة سابقا بارتدائها فستانا جريئا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، تصدرت خلالها "تريندات السوشيال ميديا" على مدار يومين.

وعلقت الممثلة حينها أنه لم يتم استدعاؤها للتحقيق من جانب نقابة المهن التمثيلية على خلفية أزمة فستان ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفة أنه لم يتحدث إليها أحد من مسؤولي النقابة المصرية بخصوص هذا الأمر، واكتفت بالقول: "ارتديت فستانا بمهرجان سينمائي دولي مثلما يحدث في المهرجانات العالمية بالخارج"، رافضة التعليق على ما تعرضت له من انتقادات واسعة بهذا الشأن.

وباتت الممثلة المصرية محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزماتها المتكررة بسبب أزيائها التي يراها الكثيرون لا تراعي الذوق العام.

تجدر الإشارة إلى أن نيابة 6 أكتوبر الجزئية في مصر، كانت قد أصدرت قرارا بشأن رانيا يوسف، في قضيتها المعروفة إعلاميا بـ "أزمة بطانة الفستان"، وقررت حفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدها.

وكانت البلاغات قد اتهمت يوسف بارتكاب "فعل فاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القُصر ونشر الرذيلة، التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري"، لظهورها بفستان شفاف.