«مهم جداً».. جديد حسين الجسمي

المصدر: دبي - البيان

عايد الفنان حسين الجسمي (السفير المفوّض فوق العادة للنوايا الحسنة)، الجمهور الخليجي والعربي بأغنية جديدة منفردة حملت عنوان «مهم جداً» من رؤيته الموسيقية وألحانه، قدّمها من مقام «الكرد» بإيقاع ممزوج بين الإيقاعات الخليجية والغربية، ليكتب بنفسه «الصولو» باستخدام آلات «البيانو» و«التشيلو»، وأبدع في وضع موسيقى «الغيتار»، العازف شريف بلمساته الجميلة.

أغنية «مهم جداً» من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وتوزيع موسيقي و«ماستر» حسام كامل، وتم طرح وعرض الأغنية عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع (YouTube)، وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.