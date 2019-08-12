كاظم الساهر يُبهج جمهور الأردن

المصدر: عمّان - رويترز

احتشد جمهور أردني، قُدر بالآلاف، في مسرح مفتوح بعمّان لحضور حفل غنائي للمطرب العراقي ذائع الصيت كاظم الساهر (القيصر)، الذي بشهرة واسعة في أنحاء العالم العربي؛ لإتقانه أنماط الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى «البوب​»​، وله جمهور يعشق أغنياته، ويجتهد كثيرون حتى لا تفوتهم أي من حفلاته. وابتهج الجمهور الذي حضر الحفل، واندمج مع غناء القيصر ورقص أغلب الحضور على موسيقاه وغنائه. وقالت شهد أبومعز، إنها كانت تحاول حضور حفل كاظم الساهر على مدى عامين، وأخيراً تمكنت يوم من الحضور.