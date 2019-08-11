فيلم هوليودي عن «معركة العلمين»

المصدر: القاهرة - البيان

تجري استديوهات «ليونز جيت» الترفيهية بهوليوود، العمل على مشروع سينمائي جديد ينتمي لحقبة الحرب العالمية الثانية، ودخلت في مفاوضات جادة مع المخرج الشهير «ديفيد أير» لتوجيه الفيلم. وفقاً لموقع «هوليوود ريبورتر».

ويروي الفيلم، الذي يعكف جيمس كوين على كتابة السيناريو الخاص به، قصة الحرب في شمال أفريقيا حيث تتصارع القوات البريطانية والألمانية للاستيلاء على قناة السويس وحقول النفط في الشرق الأوسط.

وتقع المواجهة الدموية بين القوتين في بلدة العلمين بقيادة الجنرال الألماني إروين روميل، حيث سافرت دبابات ووحدات مشاة ألمانية وإيطالية إلى البلدة المصرية التي تقع على حدودها الغربية، وشنت هجوماً مباشراً على الجيش الثامن في بريطانيا بقيادة الجنرال برنارد مونتغمري.

انتهت المعركة بخسائر فادحة في كلا الجانبين تقدر بعشرات الآلاف، وشهدت المعركة انتصاراً حاسماً للحلفاء ومثلت نقطة تحول لحملة الصحراء الغربية.