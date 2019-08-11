نشاط لافت لنجوم الغناء العربي في العيد

المصدر: القاهرة - البيان

يستقبل عدد كبير من نجوم الغناء العربي عيد الأضحى بحفلات غنائية، باتت تقليداً في برامج الترفيه المكرسة لإجازة العيد. وقد تجاوز عدد هذه الحفلات العشرين، توزعت على مصر وبقية الأقطار العربية وفي الخارج.

يأتي حلول عيد الأضحى متزامناً مع ختام فعاليات صيف دبي، الذي شهد العديد من العروض الفنية والحفلات الغنائية؛ ولكن يبقى للعيد في دانة الدنيا برامجه البهيجة الخاصة. وضمن هذا السياق تكون النجمة اللبنانية نانسي عجرم على موعد كبير مع فعاليات دبي لاستقبال عيد الأضحى، حيث تحيي حفلاً غنائياً في الـ15 من أغسطس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي. وقد طرحت «نانسي» أخيراً أغنية «الحب زي الوتر» على طريقة الفيديو كليب، وتستعد لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة.

«الهضبة»

وابتداءً بـ«الهضبة» عمرو دياب، الذي يحيي حفلاً غنائياً في 16 أغسطس الجاري في مدينة العلمين، حيث تأتي حفلته المرتقبة مع طرح فيديو تشويقي لثاني أغاني ألبومه الجديد، وهي «أنا غير» وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي. كما يستعد كل من الفنانة هايدي موسى، والفنان مصطفى حجاج، لإحياء الحفل، على مسرح أحد الأندية بالقطامية، خامس أيام عيد الأضحى المبارك.

أزمة

وفي الوقت الذي كان فيه الفنان محمود العسيلي يستعد لإحياء حفل عيد الأضحى في أحد الأندية، إلا أن جمهور النادي المعني رفض التعاقد مع العسيلي، بسبب موقف سابق من الفنان مع أحد المعجبين من جمهور النادي في إحدى حفلاته.

وفي توضيح الموقف أصدر النادي بياناً أكد فيه أن التعاقد مع العسيلي جاء قبل هذا الموقف، وأن الفنان قدم اعتذاراً رسمياً لجماهيره.

وتحيي الفنانة ساندي حفلاً غنائياً، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بنادي الرواد في مدينة العاشر من رمضان. بينما يحيى المطرب أدهم سليمان، حفلاً في أحد نوادي مدينة الإسكندرية، وطرح أدهم أخيراً أغنية «يا سيدي» وهي من كلماته وألحانه.

حفلات الوطن العربي

يحيي النجم تامر حسني، حفلاً غنائياً في سلطنة عُمان، يوم 15 من أغسطس الجاري، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي على مسرح المروج بعمان؛ وكان الفنان قد طرح أخيراً فيديو كليب أغنية «ناسيني ليه» وهي إحدى أغاني ألبومه الأحدث «عيش بشوقك» الذي طرحه العام الماضي. وفي الأثناء، تستعد النجمة نجوى كرم، لإحياء حفلين غنائيين ضمن حفلات العيد الأول يوم 14 أغسطس الجاري، في قلعة كنعان في سوريا، والثاني بمهرجان الفحيص في الأردن.

وتحيي اللبنانية كارول سماحة حفلاً غنائياً في لبنان ضمن فعاليات مهرجان إهمج، حيث من المنتظر أن تقدم أحدث أغانيها التي طرحتها أخيراً بعنوان «إن شالله».

ومن جهته، يحيي زياد برجي حفلاً غنائياً ضمن موسم الأضحى المبارك، بمدينة طبرجا بجبل لبنان، يوم غدٍ الاثنين. وكان الفنان قد طرح أخيراً ديو غنائياً جمعه بالفنانة مايا دياب بعنوان «خسرنا بعض».

تونس

تنشط الحفلات في تونس خصوصاً لتزامن إجازة العيد مع فعاليات مهرجان بنزرت الدولي؛ وفي هذا السياق، أعلن المطرب اللبناني مروان خوري عن إحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في تونس خلال شهر أغسطس، تبدأ من 13 الجاري، في قرطاج، ويليها حفل في مدينة الحمامات، ثم في بنزرت، وآخر حفلاته في الجولة تقام في مدينة سوسة.

وتحضر النجمة إليسا في حفل غنائي ضمن مهرجان بنزرت الدولي، خلال إجازة العيد. فيما يقدم الفنان صابر الرباعي حفل ختام فعاليات المهرجان في الـ17 من أغسطس الجاري.

سوريا والعراق

وتأخذ حفلات عيد الأضحى الفنان الفلسطيني محمد عساف، إلى العراق لإحياء أول حفل له هناك. وكان آخر ظهور سجله عساف خلال مشاركته في فعاليات مهرجان جرش يوليو الماضي، وتخطت أحدث أغانيه «بصراحة» حاجز الـ11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

ويستعد الفنان ملحم زين لإحياء حفل غنائي ساهر في سوريا، يوم ١٤ أغسطس المُقبل، بالتزامن مع الأضحى المبارك، ضمن سلسلة الحفلات التي يتم إحياؤها في هذا الموسم بمختلف الدول العربية.

ويستعد عاصي الحلاني لإحياء عدد من الحفلات في العديد من الدول، تبدأ في سوريا يوم 14 أغسطس، ويختتم جولته في تونس يوم 17 من الشهر الجاري. ويستعد المطرب وائل جسار، لإحياء حفل غنائي في البحرين، حيث يُقدم ليلة طربية بامتياز، تتضمن باقة منوعة من أغنياته القديمة والجديدة، إضافة إلى مجموعة من أغنيات عمالقة الطرب العربي.

حفلات أوروبا

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي في لندن على هامش الاحتفالات بعيد الأضحى، وقد طرحت أخيراً أحدث ألبوماتها «في قربك» متعاونة مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

وفي لندن أيضاً، تحيي المطربة اللبنانية ميريام فارس حفلاً غنائياً، ومن المقرر أن يقام يوم الأحد 18 أغسطس، في أحد فنادق لندن الشهيرة.

وأحيت أمس اللبنانية هيفاء وهبي، حفلاً بمهرجان غوتنبرج الثقافي الدولي في السويد.