جوائز عربية للأفلام الأوروبية

المصدر: القاهرة - البيان

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41، المقرر إقامتها في الفترة من العشرين حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، استحداث جوائز جديدة خلال هذه الدورة، وهي «جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية».

وتأتي هذه المبادرة في إطار السعي لتفعيل التبادل الثقافي والسينمائي داخل وخارج العالم العربي، حيث إن جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية خطوة جديدة نحو إبراز دور النقد السينمائي العربي، وتسليط الضوء عليه بشكل أكثر فعالية.

وتمنح هذه الجوائز من خلال لجنة مكونة من 30 ناقداً عربياً، يختارون الأعمال الفائزة من بين أفضل إنتاج للسينما الأوروبية خلال عام 2019، على أن يتم توزيعها في ليلة خاصة تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وتأتي هذه الجوائز من خلال الشراكة بين المهرجان ومركز السينما العربية ومنظمة ترويج السينما الأوروبية.