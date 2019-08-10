سيارة جيمس بوند أستون مارتن للبيع في المزاد

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أستون مارتن DBS النادرة، إحدى أكثر السيارات الشهيرة في أفلام جيمس بوند يرجح أ، يصل ثمنها إلى 6 ملايين دولار في مزاد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

1- «الرجل ذو المسدس الذهبي»، هو الفيلم التاسع من سلسلة أفلام جيمس بوند والذي أنتج عام 1974 وقد قام بدور العميل السري جيمس بوند الممثل روجر مور. الشخصية الشريرة في هذا الفيلم هي فرانسيسكو سكرامانجا قام بالدور كريستوفر لي، وهو اغتيالي ذو سعر عالٍ يتقاضى مليون دولار عن كل طلقة.

2 - «من روسيا مع الحب» هي الرواية الخامسة للمؤلف الإنجليزي إيان فليمينغ لتعرض عليه وكيل خدماته السرية جيمس بوند. كتب فليمينغ القصة في أوائل عام 1956 في حوزة غولدين آي في جامايكا. في الوقت الذي يعتقد أنه قد يكون كتابه النهائي بوند. نشرت الرواية لأول مرة في المملكة المتحدة من قبل جوناثان كيب في 8 أبريل 1957.

3- «سكايفول» هو الفيلم الثالث والعشرون لسلسلة أفلام جيمس بوند. من بطولة دانيال كريغ في دور جيمس بوند، وخافيير باردم في دور راؤول سلفا، ومن إخراج سام مينديز وكتابة كل من نيل بورفيس وروبرت ويد وجون لوغان. عرض الفيلم في المملكة المتحدة في 26 أكتوبر 2012 و8 نوفمبر 2012 في الولايات المتحدة.

4- «رخصة للقتل» هو فيلم حركة ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، تم إنتاجه في بريطانيا سنة 1989. وهذا الفيلم من بطولة تيموثي دالتون، وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 32 مليون دولار، بينما حقق أرباحاً تقدر بـ 156.2 مليون دولار.

5 - «العين الذهبية» هو الفيلم السابع عشر ضمن سلسلة أفلام جميس بوند، والفيلم الأول الذي يلعب فيه بيرس بروسنان دور عميل MI6 جيمس بوند، ومن بطولة أيضاً وشون بين وفامك جانسن وجودي دينش. بلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 58 مليون دولار بينما حقق أرباحاً تقدر بـ 352,194,034 دولار.