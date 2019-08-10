ميّادة الحِنّاوي تتعثّر في تونس

المصدر: تونس - البيان

سقطت الفنانة السورية الشهيرة ميّادة الحِنّاوي، على خشبة مسرح «صفاقس» الدولي في تونس؛ إثر فقدانها لتوازنها.

حدث ذلك أثناء أدائها لأغنية «أنا بعشقك» على خشبة المسرح الصيفي «سيدي منصور» في مدينة صفاقس الخميس، ليسارع قائد الفرقة الموسيقية المايسترو، محمد لسود، إلى نجدتها ثم تدخل بعض المرافقين لمساعدتها على النهوض.

واستأذنت ميّادة من الجمهور الغناء جالسةً لمتابعة الحفل، ووجدت تفاعلاً كبيراً من الحضور حيث ردّدوا معها أغانيها، مشيدين بمواصلتها الغناء، رغم ما حصل لها.

وخلال مؤتمر صحافي بعد العرض، قالت ميّادة إنها لا تعرف ما الذي حصل لها، وإنها المرة الأولى التي يحصل معها هذا، وأردفت أنه قد يكون بسبب حرارة الطقس الشديدة، مُكرّرة اعتذارها من الجمهور.