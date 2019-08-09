شاهد.. الأميرة "الشقيّة"

المصدر: البيان الالكتروني

البراءة سيان لدى الأطفال باختلاف بيئتهم وطبقاتهم، فها هي الأميرة شارلوت تصدم المصورين بتصرف غير متوقع لدى حضورها رفقة والدتها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون فعاليات كأس المراكب الشراعية في جزيرة "وايت".

ويظهر مقطع فيديو متداول الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات والمصنفة الرابعة على ترتيب العرش البريطاني، وهي تخرج لسانها للمصورين حين طلبت منها والدتها أن تحييهم بلباقة، مما صدم كيت وجعلها تدخل في نوبة ضحك، وحاولت إخفاء الأميرة وإبعادها عن الزجاج المطل على المصورين.

وفاز الأمير وليام على زوجته في سباق القوارب الشراعية، لكن لم يستطع أي منهما الحصول على الجائزة الكبرى، حيث فاز فريق وليام على كيت في سباقها الخيري الافتتاحي، وتم استبعاد فريق الدوقة من المسابقة بعد الخسارة، بحسب "روسيا اليوم".