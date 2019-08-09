فيديو.. ميادة الحناوي تسقط على خشبة مسرح مهرجان صفاقس

المصدر: البيان الالكتروني

سقطت الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس جراء إغماءة قصيرة، ثم عادت إلى استئناف الحفل بعد ذلك .

ووقعت الفنانة الحناوي وهي تغني "أنا بعشقك أنا"، وتجمع حولها عدد من الأشخاص لأجل المساعدة وتقديم الإسعافات الأولية.

وأكملت الفنانة الكبيرة التي تبلغ من العمر 59 الحفل وهي جالسة على كرسي.

وقالت ميادة وهي تتحدث مع الجمهور، أن هذا الأمر حصل لأول مرة في حياتها، إذ لم يسبق أن سقطت على المسرح.

وطلبت ميادة من جمهورها أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي.

وقالت للجمهور: "ممكن تسمحولي وأنا جالسة معلش"، فيما صفق الجمهور لها.