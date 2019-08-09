"جورجيت".. محارة عملاقة بوزن 1.44 كيلوغرام وطول 25 سم

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

عثر ماثيو ناسلين؛ مزارع المحار في فيفيرز دو لا غويتير في تالمونت سان هيلير بإقليم (فوندي) الفرنسي السبت 3 أغسطس، على محار عملاق يزن 1.44 كيلوغرام وبطول 25 سم.

وأطلق ماثيو على المحارة، التي عثر عليها اسم "جورجيت"، تيمناً باسم موظفة في مزرعة المحار، تقاعدت في أواخر يوليو، تحمل الاسم نفسه.

قدر عمر الرخوي "جورجيت" بين 13 و15 سنة.

يذكر أن المحار الطبيعي ينمو بحوالي 3 سنتيمترات في السنة ويبقى في الماء 3 سنوات، ولكن ثبت أنه يمكن أن يعيش ما بين 35 و60 عامًا، "فنحن نقدر العمر بفضل شرائط القشرة "، قال المزارع ماثيو.

وأوضح ماثيو ناسلين، الذي يعمل في مزرعة المحار منذ ثماني سنوات "أنه أمر نادر للغاية"، ويقول إنه لم يسبق له أن رأى مثل هذا المحار، مضيفاً "لا أشك في أنه يوجد في البحر المفتوح محار بهذا الحجم، ولكن في مزارعنا لم يكن هذا متوقعاً".

"جورجيت" صالحة للأكل، ولا شك أن سوق المحار سوف يقبلها، وهناك هواة للمحار العملاق، ولكن بالنسبة لنا، فالهدف هو الحفاظ عليها على قيد الحياة ولماذا لا تكبر أكثر يقول ماثيو ناسلين، الذي يصف "جورجيت" بـ "اللقب" الذي لا يمكن التفريط فيه".

ويختتم ماثيو بقوله: "هناك الكثير من الناس الذين عرضوا علينا شراءها، ولقد أخبرنا رئيسنا (مازحا) بأن سعرها لا يقل عن 2000 يورو، بحسب صحيفة "لوباريزيان".