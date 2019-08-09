جنيفر لوبيز تغني في مصر اليوم

المصدر: دبي - البيان

عبّرت المغنية العالمية الحائزة على العديد من الجوائز، والممثلة، والمنتجة جينيفر لوبيز، عن حماسها لحفلها الغنائي المقرر إقامته في مصر اليوم، في الساحل الشمالي، وذلك بحسب ما نشرته «CNN عربية» على موقعها الشبكي.

ونقل الموقع عن لوبيز قولها في تصريحات لمجلة «فوغ العربية»، إنها «ستكون تجربة جديدة»، حيث يعد هذا الحفل هو الأول من نوعه للنجمة العالمية في مصر، وأضافت بالعربية «سأراكم قريباً».

وأشارت لوبيز خلال حديثها إلى أن ابنها متحمس لزيارة مصر، قائلة: «ابني متحمس جداً لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول: أريد الذهاب، أريد الذهاب». وكانت دعوات قد انتشرت سابقاً على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لعدم إقامة الحفل المرتقب.

كما تباينت ردود الفعل حول الحفل، خاصة في ظل تكهنات بإمكانية إلغائه، لكن مصادر أكدت إقامته في موعــده بمدينة العلمين الجديدة.