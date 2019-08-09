38 مليون مشاهدة لـ«أخبار الإمارات» على «سناب شات»

المصدر: دبي - البيان

حققت قناة «أخبار الإمارات» على منصة «سناب شات» أرقام مشاهدة قياسية، تجاوزت 38 مليون مشاهدة منذ إطلاق الخدمة الرقمية الجديدة في نوفمبر الماضي، حسب ما أعلنته إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، في الوقت الذي كشفت الإحصاءات الرسمية عن عدد الحسابات الرقمية المتابعة لقناة «أخبار الإمارات» على «سناب شات»، والتي تخطت أكثر من (98.9) ألف حساب رقمي نشط ومتابع، فيما شكّلت أعلى نسبة متابعين من الإمارات والسعودية.

إضافة نوعية

وبهذه المناسبة، قالت هبة السمت، مدير إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، إن وجود قناة «أخبار الإمارات» على منصة «سناب شات» يعد إضافة نوعية لمجموعة برامج تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وذلك في إطار حرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على الحضور على جميع المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وبهدف تسهيل إيصال المعلومة للجمهور والمشاهد العربي في جميع أنحاء العالم، عبر محتوى مبتكر ومتميّز يتماشى مع خصوصية الخدمة الرقمية الجديدة.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن ميزة «اكتشف» (Discover) المخصّصة للقنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام عبر منصة «سناب شات» الرقمية، نجحت في وصول عدد مشاهدات قناة «أخبار الإمارات» على المنصة الرقمية إلى هذا المستوى، نظراً لما تقدّمه للمستخدم من استكشاف لمحتوى قنوات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عبر إنتاج مجموعة من القصص والملخصات الإخبارية على شكل صور ومقاطع فيديو قصيرة يتم عرضها بملء الشاشة، على أن تظل لمدة 24 ساعة، على عكس سياسة تطبيق التواصل الاجتماعي المعروف، التي تعتمد على حذف الصور أو الفيديوهات بشكل تلقائي بمجرد مشاهدتها.

شكر

وتوجهت هبة السمت بالشكر إلى فريق عمل إدارة الإعلام الرقمي والتسويق و«أخبار الإمارات»، على حرصهم وعملهم فريقاً واحداً لإنجاح هذه الخدمة، والعمل على محتوى مبتكر وجذاب وسهل الوصول للجمهور، وواصلت الشكر إلى الجمهور على المتابعة والتواصل والمشاركة الدائمة والفاعلة.