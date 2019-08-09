أصالة تطرح «في قربك» وهيثم شاكر يترقّب «معرفة قديمة»

المصدر: القاهرة - جنا حماد

أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد «في قربك»، الذي تم طرحه أمس، ويتضمن 10 أغنيات تعاونت خلالها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على «تويتر»: «حرصاً مني على ثقتكم، وإيماناً مني أيضاً بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتجديد وأُغامر كثيراً، وأقلق وأخاف وأعيش أياماً ليست سهلة لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جداً، وأُصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحاً».

وكانت أصالة قد كشفت في وقت سابق لطرح ألبومها الجديد، عن اسم أغنيتين وهما «بنت أكابر»، التي طرحتها بطريقة «الفيديو كليب»، كلمات محمد أبونعمة، وألحان محمود الخيامي، وأغنية «نكتة بايخة»، كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي فهد.

وبعيداً عن الغناء، تحل أصالة ضيف شرف على فيلم «ولاد رزق2»، في أول تجربة تمثيلية لها، وذلك مع النجوم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، والفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، وينتظر عرضه في السينما خلال موسم عيد الأضحى السينمائي. وعلى نحوٍ متصل، ينتظرالفنان هيثم شاكر رد فعل الجمهور على أحدث ألبوماته الفنية «معرفة قديمة»، والذي تم طرحه بالأسواق بعد فترة تحضير استمرت 5 سنوات متواصلة، تعاون خلالها مع كبار صنّاع الموسيقى في مصر، حيث تم إطلاق الألبوم على العديد من منصات التواصل الاجتماعي. وكان شاكر قد مهَّد لإطلاق ألبومه الجديد عبر «برومو» لأغنيتي «ياما ياما»، و«ماتوصنيش»، التي صوّرها مع المخرج اليوناني يانيس ديموليتس في اليونان.