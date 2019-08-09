«بيبي سبا».. أول مركز من نوعه للأطفال في الإمارات

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

قدمت الشابة الإماراتية شيماء أحمد المحياس، وبدعم من صندوق خليفة لدعم المشاريع، إلى المجتمع المحلي تجربة فريدة، بتأسيسها أول «سبا» مخصّص للأطفال.

شيماء تحدثت إلى «البيان» عن مشروعها فقالت: «نقدم من خلال «بيبي سبا» المعالجة للأطفال من عمر شهرين إلى عام ونصف العام، وهو شيء لم يكن متوافراً في دولة الإمارات من قبل». وأضافت: تقوي هذه العلاجات عضلات الأطفال، وتحسن من عمل الجهاز الهضمي، بعد عملية «المساج» في الماء.

تفاعل

شيماء الحاصلة على «ماجستير» إدارة عامة من الولايات المتحدة الأمريكية، تفرغت من منطلق قناعتها بأنه يجب عليها العمل، والاشتغال على مشروع تنجز من خلاله شيئاً مهماً. وتقول: «نعرف في منطقة الخليج عادة، ما يسمى «مساج ما بعد الولادة للأطفال»، لكننا نقدمه بطريقة متطورة بإشراف ممرضات يقدمن العلاجات في «السبا»».

وأشارت إلى أنهم لا يواجهون صعوبة في التعامل مع الأطفال. وأضافت: يوجد تفاعل بالأخص من المولودين حديثاً، ونستطيع التعامل معهم بسهولة أكبر، حيث نضعهم في درجة حرارة معينة مقاربة لدرجة حرارة الأم، حيث نضمن للأطفال بهذه الطريقة الراحة والاستمتاع، لكن منهم من ينام خلال عملية المساج. وأشارت إلى أن الأمهات يلتمسن راحة الأطفال بعد هذه العلاجات، من خلال عملية النوم لمدة أطول، ومن خلال الشعور بالارتياح في المعدة والأمعاء.

تجارب

ولفتت شيماء إلى تجارب أخرى للأطفال، وقالت: إنها تجارب للأولاد والبنات لغاية 14 عام، وهي العناية بالشعر والأظفار.

كما تحدثت عن بداية تفكيرها بالمشروع، وهي خارج الدولة، إذ قالت: «كنت حديثة الولادة عندما كنت في سنغافورة عام 2014، وهناك دلتني إحدى صديقاتي على «سبا» خاص بالأطفال، وبعد التجربة أحببت الفكرة». وأضافت: عندما عدت إلى الإمارات العام الماضي، بدأت بدراسة المشروع، الذي ظهر إلى النور بفضل ما تقدّمه لنا بلادنا من دعم، إلى جانب أن الفكرة لاقت تشجيعاً ودعماً زوجياً.

وواصلت: كان «بيبي سبا» في البداية غريباً بفكرته على الناس، لكن في ما بعد، وجدت إقبالاً كبيراً ولهذا بدأت أفكر بالتوسع. أما حول المصاعب التي واجهت شيماء، فتكمن حسب قولها «في صعوبة إيجاد موظفات محترفات»، ولكنها في ما بعد استطاعت تخطّي هذه العقبة، مثلما تخطّت مصاعب أخرى.

«مساج» مائي

يقع «بيبي سبا» في «ياس مول»، إذ يعتبر أول مركز من نوعه للأطفال، كما يوفر تجربة النشاط المائي مع الـ«مساج»، وهو ما يعود عليهم بحياة صحية ويقوي بنيتهم.