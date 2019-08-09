فتح باب الترشح للموسم التاسع لـ«شاعرالمليون» غداً وحتى 7 سبتمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، فتح باب الترشح والتسجيل لبرنامج «شاعر المليون» بموسمه التاسع 2019-2020 اعتباراً من يوم غد 10 الجاري ولغاية 7 سبتمبر المقبل.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، إن «شاعر المليون» يواصل مسيرة نجاحه عاماً بعد آخر، مؤكداً الجهد الكبير لإمارة أبوظبي في الارتقاء بالشعرالنبطي والأدب العربي عموماً، من خلال إبراز دور العاصمة ورؤيتها في احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافي، والسعي الدؤوب للمحافظة على تراث وأصالة التقاليد الإماراتية.

وأضاف أن البرنامج أسهم بشكل كبير في ترسيخ الأصالة وقيم الجمال والإبداع والتميز في مسيرة الشعر النبطي بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يولي اهتماماً كبيراً لكافة البرامج التي تهدف إلى صون التراث العربي والمحافظة عليه. وقال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في اللجنة، إنه يتوجب على المترشح التسجيل في البرنامج من خلال الموقع الرسمي للبرنامج (www.millionspoet.ae)، وبناءً على جميع البيانات المسجلة من قبله سيتم تسجيله بشكل رسمي في البرنامج من خلال رقم التسجيل الصادر.