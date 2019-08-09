حفل جوائز «إيمي» دون مقدّم

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

قال مسؤول تنفيذي من شركة «فوكس» أمس، إن منتجي حفل جوائز «إيمي» التلفزيونية، الذي سيبث الشهر المقبل قرروا إقامة الحفل دون مقدّم، حتى يتاح للحفل مزيد من الوقت للاحتفاء بأشهر المسلسلات، التي انتهت في الآونة الأخيرة.

وأسدل الستار على عدد من المسلسلات الشهيرة الحائزة جوائز هذا العام مثل «صراع العروش»، و«نظرية الانفجار الكبير»، و«فيب»، ويقام الحفل الذي يكرم أفضل ما أنتجه التلفزيون يوم 22 سبتمبر المقبل.

وعادةً ما يحيي مقدّم من المشاهير حفلات الجوائز في هوليوود، لكن تشارلي كوليير، الرئيس التنفيذي لشركة «فوكس إنترتينمنت» التي ستبث الحفل قال: «إن المنتجين قرروا هذا العام عدم الاستعانة بمقدّم للحفل، واستغلال الوقت بدلاً من ذلك في تكريم المسلسلات التي انتهت».