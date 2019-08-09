أمسيتان في بيتي شعر «الأقصر» و«الخرطوم»

أقام «بيت الشعر» في الأقصر، أمسية شعرية استضاف فيها عددا من الشعراء، وفي السودان، واصل «بيت الشعر» بالخرطوم فعاليات «منتدى الثلاثاء»، حيث شهد قراءات متنوّعة في الشعر الفصيح والشعبي.

وألقى الشعراء: عبدالشكور سلام، ومحمد رضوان، وعبدالله الأمير جاد، ومحمد إبراهيم كوش، وحمادة العجمي، في بيت الشعر بالأقصر قصائد من فنون الشعر الشعبي تنوّعت في صنوف القول والإبداع والفنون الشفاهية من المربعات والمواويل وكل ما يزخر به الموروث المحلي الغنّي والمتنوّع.

قدّم للأمسية الشاعر مدير «بيت الشعر»، حسين القباحي، الذي رحب بالشعراء الضيوف والجمهور، وأكد حرص «بيت الشعر» على التواصل الدائم والحميم مع كل المبدعين. الشارقة - البيان

أمسية