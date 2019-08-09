إعلان مرشحي جوائز «اختيار أطفال نيكلوديون»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «نيكلوديون» ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أمس، عن فئات وأسماء المرشحين لجوائز «اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019»، والتي تكرّم النجوم والفنانين والشخصيات المفضّلة لدى الأطفال في مجالات متعددة منها؛ السينما والتلفزيون والموسيقى والرياضة والألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الرقمية.

واعتمدت «نيكلوديون» آلية تصويت جديدة بدأت أمس، وتنتهي ليلة حفل الجوائز يوم 20 سبتمبر المقبل، والذي يشهد الكشف عن الفائزين.

وللمرة الأولى في المنطقة، يحظى الأطفال بفرصة اختيار شخصياتهم ونجومهم المحبوبين، وترشيحهم للفوز في كل فئة من خلال الإدلاء بأصواتهم على موقع «نيكلوديون» https:/‏‏/‏‏kca.nickelodeonarabia.com، وحسابها على «إنستغرام» باستخدام «وسم» مرشحهم المفضّل أو تطبيق «نيكلوديون بلاي».

قائمة المرشحين

الفنان المفضّل: أدهم نابلسي، عيسى المرزوق، سعد رمضان، محمد حماقي

الفنانة المفضّلة: حلا الترك، منال، شما حمدان، كارمن سليمان.

الفرقة الغنائية المفضّلة: عمر ورجاء بلمير، فلبراتشي ودافي، بوي باند، شارموفرز.

النجمة الصاعدة المفضّلة: سينثيا صموئيل، ساندرا ساهي، سلمى أبو ضيف، زينة مكي،

النجم الصاعد المفضّل: محمد الشرنوبي، الوليد الحلاني، دايلر، عادل إشبي

الأغنية المصوّرة المفضّلة: ناصيف زيتون - كل يوم بحبك، مايا دياب ومساري وفرينش مونتانا - يا نور العين، أدهم نابلسي - هو الحب، نورا فتحي وفناير- دلبار.

الممثلة المفضّلة: سيرين عبدالنور، دنيا سمير غانم، أسيل عمران، دانييلا رحمة.

مدوّن الفيديو المفضّل: ثنيان خالد

عائلة فيحان، لؤي ساهي، روزه «رزان»

الشخصية التلفزيونية المفضّلة: ريا أبي رشيد، قصي «دون ليجند»، أصالة كامل، وسام بريدي.

الشخصية المؤثّرة المفضّلة: إبراهيم باشا، تيم الفلاسي، بن باز، مينا الشيخلي

مدوّن الألعاب الإلكترونية المفضّل: Fir4sGamer، NeroGamer55، أحمد النشيط، iiklay.

الرسوم المتحركة المفضّلة: «سبونج بوب سكوير بانتس»، «توم وجيري»، «ماجد»، «غامبول».

الإذاعة المفضّلة: «إن آر جي»، «فيرجن»، «بيرل إف إم»، «العربية».

نجم الرياضة المفضّل: رامي نشار، راحة محرق، زهرة لاري، راشد الظاهري.

الممثل المفضّل: محمد رمضان، معتصم النهار، أسعد الزهراني، عمرو يوسف.

النجم العالمي المفضّل: بيلي ايليش، شون مانديز، كاميلا كابيلو، خالد.