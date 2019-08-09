جومانا مراد تعود للسينما بعد غياب 6 سنوات

المصدر: القاهرة - مازن قاسم

بعد فترة غياب طويلة، تعود الفنانة جومانا مراد إلى السينما، بعدما تلقت عرضاً للمشاركة في فيلم كوميدي مصري جديد، يتم التحضير له حالياً، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جومانا أبدت موافقة مبدئية على العمل على أن تعلن تفاصيله بعد عيد الأضحى المبارك بمجرد التعاقد بشكل رسمي.

خطوة

وتأتي الخطوة بعد 6 سنوات من الغياب لجومانا عن المشاركة في الأعمال الفنية، بعد زواجها في نهاية 2013 بمحامٍ أردني، حيث انشغلت بحياتها الخاصة، إلا أنها تتطلع للعودة إلى نشاطها الفني مرة أخرى وتبحث في العروض المقدمة لها.

وكانت آخر مشاركة سينمائية لجومانا من خلال فيلم «الحفلة» عام 2013 مع أحمد عز، وتلفزيونياً، كان آخر أعمالها خلال نفس العام عندما شاركت في مسلسل «فرعون» مع خالد صالح.