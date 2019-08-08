«السكان المورقون».. نزلاء أول فندق للنباتات في العالم

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

افتتح في لندن أول فندق «5 نجوم» حصرياً للنباتات، والوحيد من نوعه في العالم للحفاظ على صحة تلك الكائنات البيئية.

وذكر موقع «مترو» البريطاني، أن فندق «باتش بلانت» هو من بنات أفكار موقع «باتش» المتخصص في تسويق النباتات وبيعها، ويوفر خدمة رعاية اختصاصيين حريصين على بقاء النباتات بأتم صحة.

كما أن الحجز مجاني، ويمكن للمرء تحديد ما إذا كانت هنالك احتياجات خاصة للنباتات بحيث يتم تلبيتها على امتداد فترة غياب مالكيها. وخلال فترة الإقامة يتلقى السكان المورقون فحصاً يتضمن «سبا» مخصص في أجواء موسيقية باعثة على الاسترخاء.