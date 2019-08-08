جائزة حمدان بن محمــد تُعلن الصور الفائزة بمسابقة «أزرق»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر يوليو المنصرم، التي كان موضوعها «أزرق».

وفاز بجائزة «اختيار الجمهور» المصور العُمانيّ سالم الوهيبي، حيث استحق الحصول على كاميرا رقمية من طراز (SONY Alpha a6300 Mirrorless)، مُقدّمة من «سوني الشرق الأوسط».

وشَهِدَت نسخة يوليو من المسابقة، فوزاً رباعياً للعدسة الإندونيسية، بفوز المصورة إليزابيث جيني تانر، والمصورين أندي عبدالجليل، ومحمد فيصل حسني، وأنديكا بوترا.

ومن الإمارات، فاز المصور أحمد إبراهيم الزرعوني، برفقة المصور الهنديّ أبيشيك بوروهيت، والمصورَين التركيَين إردال بيكارا، ومراد إبران أوغلو.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي لها على «إنستغرام HIPAae»، حيث شَهِدَت مسابقة يوليو استخدام الوسم (HIPAContest_Blue#).

لون مُحبّب

وفي تصريحه على الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «اللون الأزرق مُحبّبٌ للنفس، وعلى اختلاف التفسيرات المتعلّقة بمن يُفضِّلون هذا اللون على غيره، فهو لونٌ رئيس في موسم الصيف.

حيث زرقةُ البحر والسماء المرتبطتان برحلات الاستجمام والراحة والهدوء، أسعدتنا الترجمات الفوتوغرافية للون الأزرق في رؤى المصورين وفكرهم وتجاربهم، الأمر الذي جعلهم مستحقين للفوز تماماً، وأبارك لهم، وأرجو لباقي المشاركين حظاً أوفر في النسخ المقبلة».

المصور العُمانيّ سالم الوهيبي الفائز بجائزة «اختيار الجمهور» يقول عن صورته الفائزة: «التقطتُ الصورة في جزيرة مصيرة العُمانية قبل 7 شهور، حين صادفتُ فتاةً صغيرةً ذاتَ عينين لافتتين للنظر. كانت لحظة علمي بالفوز فارقةً في حياتي كونه فوزي الأول بعد مشاركاتٍ عديدة في مسابقات الجائزة.

وأطمح أن يحصل المصورون العُمانيون على فرصٍ أكبر للانتشار الدولي ليُعرّفوا إبداعاتهم للعالم، وأن أكون مصوراً معروفاً على المستوى الدوليّ، وفوزي هذا يساعدني كثيراً على الانتشار وتسويق أعمالي».

فوز أول

المصورة الإندونيسية إليزابيث جيني تانر تقول عن صورتها الفائزة: «تمّ التقاط الصورة في كهفٍ جليديّ خلال فصل الشتاء في آيسلندا، في الفترة التي تسبق ذوبان الثلج مع بداية فصل الربيع.

هذا فوزي الأول على منصات التواصل الاجتماعي، وفوزي منحني ثقة أكبر بالنفس بسبب التنافسية العالية، والمزيد من الدافعية لتطوير مهاراتي وأعمالي في المستقبل. وأطمح دوماً لتقديم صورٍ تصلُ جماليتها للمشاهد ليشعر بمدى استمتاعي بالتقاطها».

الفائزون

سالم صباح الوهيبي عُمان

أحمد إبراهيم الزرعوني الإمارات

إليزابيث جيني تانر إندونيسيا

أندي عبد الجليل إندونيسيا

محمد فيصل حسني إندونيسيا

أنديكا بوترا إندونيسيا

مراد إبران أوغلو تركيا

إردال بيكارا تركيا

أبيشيك بوروهيت الهند

مهدي أديبي سده إيران