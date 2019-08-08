فعاليات ترفيهية بـ«حيوانات العين» في العيد

المصدر: العين - وام

تستقبل حديقة الحيوانات بالعين زوارها في عيد الأضحى المبارك بباقة من الفعاليات الترفيهية والعروض العالمية، حيث يحظى الزائر بخيارات متنوعة من عروض تناسب شرائح المجتمع كافة.

تتيح الحديقة لزائريها خلال إجازة العيد فرصة مشاهدة عروض الفرق الشعبية الآسيوية كالفرقة البنجابية والصينية بعروض موسيقية ورقصات شعبية وشخصيات كرتونية وفعاليات ترفيهية، بالإضافة لعروض الحيوانات مثل الطيور الجارحة ورؤيتها تحلق في السماء بإشراف مدربين إماراتيين أكْفاء، وحضور عرض الببغاوات، وخوض التجارب الحية مثل إطعام الزراف والعصافير الملونة.

ومشاهدة إطعام البطاريق، وعروض إطعام الأسود والتماسيح والغوريلات والشمبانزيات، فيما ترحب سفاري العين الأفريقية بمحبي المغامرات في العيد وتقدم لهم تجربة مثيرة في أكبر سفاري من صنع الإنسان بالعالم مع العديد من الجولات الخاصة والجماعية.

كما سيستمع الزائر إلى قصص مربي الحيوانات حول الأسود والليمور والشمبانزيات والغوريلات، والحيوانات الآسيوية والأفريقية إلى جانب لقاء الزواحف وركوب البوني والجمال. ويمكنه زيارة أشهر معارض الحيوانات مثل معرض فرس النهر والتمساح وبيت القطط الكبيرة وغيرها، ما يتيح له مشاهدة الحيوانات في بيئاتها الطبيعية وهي تعيش يومها بكل حرية وتفاعل مع الزوار.

وسيكون لمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء فعالياته العائلية عبر عرض فيلم رؤية الصحراء العربية الذي يحكي كفاح الإنسان الإماراتي مع البيئة، وفعاليات وورش مرافقة مثل عيدية المركز وبرزتنا وصبغ الملابس وتاريخ العملات وبروتوكول إعداد القهوة والضيافة العربية ولغز المتاهة وصناعة الأساور.