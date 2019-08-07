شاهد.. سيرك يستعيض عن الحيوانات بـ "الهولوغرام"

المصدر: البيان الالكتروني

يتفرد سيرك رونكالي في مدينة لوبيك بألمانيا بتقديم عروض فريدة واستثنائية قد لا تتوافر في غيره من العروض في جميع أنحاء العالم.

يعرض السيرك مزيجا من المشاهد الترفيهية التقليدية مثل المهرجين وفناني ولاعبي الأكروبات والحركات البهلوانية، بالإضافة إلى مؤثرات بصرية عالية التقنية، تستخدم صوراً متحركة مجسمة يتم اسقاطها على شاشات شفافة بتقنية ثلاثية الأبعاد (هولوغرام)، مما يتيح للجمهور مشاهدتها من كل الاتجاهات وكأنها حيوانات ومجسمات حقيقية.

ويقول أحد العاملين في السيرك إن ما ألهمهم لاستخدام هذه التقنية هو أداء المغني الأمريكي جاستن تيمبرليك العام 2018 إلى جانب فيديو مجسم "هولوغرام" للمغني الأمريكي الراحل برينس.

يعمل في سيرك رونكالي 120 موظفا ويستخدم أسطولا من 80 عربة تقليدية للتنقل من مكان لآخر، مما يجعله واحداً من أكبر عروض السيرك في العالم.