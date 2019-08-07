شرطة مدينة شهيرة في قبضة اللصوص

المصدر: البيان الالكتروني

في عملية تظهر أن جرأة بعض اللصوص لا حدود لها، تعرضت شرطة العاصمة الألمانية برلين لعملية سرقة نهاية الأسبوع الماضي، اللصوص نهبوا عدة معدات تقنية من بينها جهاز لاسلكي حساس للغاية، فيما تتواصل عمليات البحث عن الفاعلين.

عادة ما تعمل الشرطة على ضمان الأمن والقبض على كل لص يحاول القيام بعملية سرقة كيفما كان نوعها، إلاّ أن الأمر تغير في العاصمة الألمانية برلين، إذ أصبحت الشرطة هذه المرة هي نفسها ضحية لعملية سرقة لا تحدث كثيراً.

فقد أورد موقع صحيفة "دي فيلت" اليوم أن شرطة برلين نفسها تعرضت نهاية الأسبوع الماضي إلى عملية سرقة، حيث سرق اللصوص عدة معدات من بينها جهاز لاسلكي حساس. وأضاف الموقع الألماني أن الشرطة لم تكتشف أمر السرقة إلاّ بعد حوالي ثلاث أيام.

ووقعت عملية السرقة في مبنى تستخدمه الشرطة في حي "نويكولن" البرليني، إذ سرق اللصوص، الذين لم تتمكن حتى الآن الشرطة من تحديد هويتهم، معدات تقنية تستعملها الشرطة منها أجهزة إرسال راديو وأجهزة استقبال لاسلكية، فضلاً عن جهاز توجيه خاص يمكن أن يلحق أضراراً جسيمة بالشرطة في حال نجح اللصوص بالدخول إليه، حسب ما أورد موقع صحيفة "تاغيس شبيغل". وقد سارعت الشرطة إلى غلق جهاز التوجيه الخاص، لأن استخدامه من طرف اللصوص، قد يُعيق عملية التواصل بين الشرطة، وفق نفس الصحيفة الألمانية بحسب dw عربية.

وأكدت الشرطة أمس تعرضها لعملية سرقة، بيد أنها لم تفصح عن معلومات أكثر. فيما تتواصل عمليات البحث من أجل معرفة ملابسات السرقة كاملة والقبض على اللصوص في أقرب وقت ممكن.